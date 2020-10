Los nuevos trajes de Marvel’s Spider-Man Remastered también llegarán a PS4

Como parte de Marvel’s Spider-Man Remastered en PlayStation 5, Insomniac Games anunció tres nuevos trajes para el juego. Sin embargo, si estás pensando en seguir con la versión de PlayStation 4, ya sea con tu consola actual o a través de la retrocompatibilidad, te alegrará saber que estos atuendos también estarán disponibles en esta versión.

James Stevenson, director comunitario de Insomniac, confirmó esta información vía Twitter:

I spent a bunch of time chasing this for you and I’m pleased to say they will come to PS4. Exact timing TBD

— James Stevenson (@JamesStevenson) October 21, 2020