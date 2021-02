Dinosaur Planet, juego que se convirtió en Star Fox Adventures, ya circula por internet

Star Fox Adventures es un juego controversial con un desarrollo bastante interesante. Originalmente planeado como un lanzamiento para el Nintendo 64 bajo el nombre de Dinosaur Planet, este título fue desarrollado por Rare, previo a la adquisición de Microsoft. Sin embargo, fue Shigeru Mityamoto quien tomó la decisión de introducir a Fox McCloud y llevar este título al GameCube. Después de más de dos décadas, un grupo de hackers han encontrado y publicado este título, y ya lo puedes jugar.

La biografía de Twitter de Forest of Illusion, los responsables por compartir esta versión de Dinosaur Planet con el mundo, afirma que las personas detrás de la cuenta están “preservando la historia de Nintendo”. De acuerdo con un tweet, el grupo adquirió los códigos de desarrollo del juego por parte de un coleccionista de la Gran N, y los han liberado al internet. De esta forma, el juego ya se encuentra al alcance de cualquier persona con acceso a internet.

Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy! (More info in this thread).

Link to the dump:https://t.co/gQGGcU4vJK pic.twitter.com/Orub7RU3fa

— Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021