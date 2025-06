El actor Ezra Miller ya estaría planeando volver a Hollywood

Quizá algunos no se acuerden mucho, pero hace algunos años cuando estaba a nada de estrenar la última cinta de Flash, el actor Ezra Miller entró a un punto de polémica muy alto, puesto que siempre surgían noticias comprometedoras sobre su comportamiento dentro y fuera del set. No obstante, después de esos escándalos mantuvo bajo perfil hasta el punto de ser olvidado; aunque parece que no quiere salir de los reflectores y su regreso ya estaría en planes.

De forma reciente el actor ha reaparecido en la escena pública con la intención de volver a las cámaras. El joven arrestado en 2022 por diversos cargos, incluidos alteración del orden y robo, lo que derivó en una pausa obligada en su carrera. Ahora, en una entrevista reciente, reveló que planea regresar al cine de la mano de la directora Lynne Ramsay.

Miller reapareció en el Festival de Cine de Cannes para acompañar a Ramsay en el estreno de Die, My Love, su más reciente proyecto. Según relató, fue la cineasta quien lo convenció de asistir, a pesar de su larga ausencia. “Si llevas tres años en el bosque, no te recomiendo ir directamente a Cannes”, dijo con humor. Sin embargo, confesó que haría cualquier cosa por ella, dado el vínculo cercano que mantienen desde que trabajaron juntos en We Need to Talk About Kevin.

La intención de Ezra no es volver de inmediato al ritmo de la industria, sino retomar su carrera de manera gradual. Actualmente está escribiendo una película junto a Ramsay, proyecto que probablemente marcará su regreso oficial a la pantalla grande. Aunque no se conocen detalles sobre la trama, Miller afirmó que se trata de una historia muy significativa para ambos.

El regreso llega en un momento clave, ya que Die, My Love ha sido bien recibida en Cannes y genera expectativas para la temporada de premios. Si el nuevo proyecto con Ramsay avanza como se espera, podría ofrecer a Ezra Miller una oportunidad para reconstruir su carrera y dejar atrás los episodios que lo alejaron de la actuación.

Vía: FF

Nota del autor: Pensé que realmente no iba a regresar, pero menos mal que llega con buenas intenciones. Ya veremos si al final logra limpiar su nombre.