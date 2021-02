For Honor celebra su cuarto aniversario con un crossover de Shovel Knight

Esta semana se celebrará el cuarto aniversario de For Honor, y además de todo el contenido que llegará como parte de la actualización Year 5: Year of the Covenants, Ubisoft también implementará un crossover con otra popular saga, Shovel Knight.

Los jugadores de For Honor ya podrán utilizar una skin de este personaje además de ornamentos, símbolos, emoticones y más.

Everyone’s favorite shovel-wielding hero is making his mark on For Honor! Shovel Knight arrives with special themed illustrious outfits, emotes, and executions. Showcase your shovel prowess with these items, available until March 4. pic.twitter.com/803PTwtFvI

— For Honor (@ForHonorGame) February 18, 2021