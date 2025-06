El Nintendo Switch 2, en múltiples sentidos, es una mejora sustancial en comparación con su predecesor. Sin embargo, parece que hay un área en donde la nueva consola es incluso peor que el hardware del 2017: la pantalla. Ahora, un nuevo reporte por parte de expertos en el tema ha señalado que el Switch 2 cuenta con una de las peores pantallas LCD del momento.

Recientemente, John Linneman, miembro de Digital Foundry, compartió un análisis de la pantalla LCD del Switch 2 por parte de un sitio especializado en monitores de PC. Al ser sometido a diferentes pruebas, el hardware de Nintendo se posiciona en el último puesto. En general, se menciona que la pantalla del Switch 2 es hasta tres veces más lenta que la pantalla LCD del Steam Deck y, en múltiples sentidos, es peor que lo visto en el Switch en el 2017.

This site actually measured it and it's even worse than we suggested. It's one of the slowest modern LCDs I've ever seen. If you're someone that only looks at 'specs on the box' and doesn't understand anything about displays then you might be impressed.https://t.co/7wBddHmNmQ pic.twitter.com/Fs51uKSmHA

