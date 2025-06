Muchos juegos de Switch 2 ya tienen calificación en Metacritic

Muchos usuarios y medios del entretenimiento ya tienen en su posesión Switch 2, nueva consola de Nintendo que ha arrancado de la mejor manera en cuanto a lanzamientos de juegos, ya que llegó con un triple A, mejoras de lanzamientos que ya conocíamos y muchos estrenos de terceras compañías que aprovechan todas las capacidades. Y ahora, muchos de estos productos ya cuentan con sólidas calificaciones en las diferentes páginas de internet.

Un usuario conocido como Stealth recopiló las primeras calificaciones de los juegos disponibles para Switch 2 en Metacritic, destacando que las aventuras de la saga Zelda aún se mantienen altos como pasó en su momento con los lanzamientos originales hace años atrás. También la última producción de Hazelight, Split Fiction, está teniendo un repunte luego de haberse lanzado a principios de año para PS5, Xbox y PC.

Estos son los títulos con puntuaciones ya registradas:

1.- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 95

2.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 94

3.- Split Fiction – 89

4.- Street Fighter 6 – 87

5.- Mario Kart World – 86

6.- Yakuza 0: Director’s Cut – 84

7.- Bravely Default HD – 84

8.- Cyberpunk 2077 – 84

9.- Hogwarts Legacy – 82

10.- FAST Fusion – 81

Además, varios títulos importantes como Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree, Kirby and the Forgotten Land, Hyrule Warriors: Age of Imprinsonment, Pokémon Z-A, Metroid Prime 4, Elden Ring y Final Fantasy VII Intergrade aún no tienen calificaciones disponibles, pero están en el radar como parte del catálogo esperado de la nueva consola. Por lo que podrían quitarle su lugar más adelante a alguno de la lista.

No está de más recordar, que la exclusiva de Nintendo Switch 2 Welcome Tour no quedó en el top, indicando que la gente se indignó al confirmarse que se cobraría una cuota de entrada.

Vía: NT

Nota del autor: No sé por qué siento que los lanzamientos del Switch 1 fueron más impresionantes y dignos de mención. Quizá ese factor de hype ya está desapareciendo en mí.