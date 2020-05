Detroit: Become Human, Beyond y Heavy Rain llegarán a Steam el siguiente mes

Por mucho años Quantic Dream trabajó en exclusivas para PlayStation, sin embargo, esto cambió el año pasado cuando llevaron Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human a PC vía la Epic Games Store. Sin embargo, muchos se preguntaban si algún día veríamos estos títulos en Steam. Afortunadamente, el estudio francés ha revelado el día exacto en el que esto sucederá.

Los tres últimos juegos de Quantic Dream llegarán a Steam simultáneamente el próximo 18 de junio. Cada uno cuenta con un demo actualmente, con el cual puedes disfrutar momentáneamente cada título y decidir si alguna de estas experiencias es de tu agrado. Por el momento no contamos con precios para estos títulos, pero considerando que en la Epic Games Store Detroit: Become Human se vende actualmente por $39.99 dólares, Beyond: Two Souls por $19.99 y Heavy Rain a $19.99, podemos esperar algo similar en la tienda virtual de Valve.

Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18! #QuanticStream

Download the free demos NOW:

Heavy Rain: https://t.co/vgyWgO3YBt

Detroit: https://t.co/SbIxbSbfoR

Beyond: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai

— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020