Quantic Dream anticipa ‘muchas sorpresas para este año’

Durante los últimos años, el estudio francés Quantic Dream extendió su alcance más allá de las plataformas de Sony, llevando algunos de sus títulos a la PC. Detroit: Become Human, su mayor lanzamiento para PS4, incluso llegó a la Epic Games Store hasta hace poco. Sin embargo, parece ser que el equipo tiene planes mayores para este 2020.

El jefe del estudio, David Cage, recientemente compartió un Tweet en donde asegura que nos esperan muchas y enormes sorpresas para este año:

Ok, I’m late… but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq

— David Cage (@David__Cage) January 14, 2020