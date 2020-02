Quantic Dream se vuelve un estudio independiente

Cuando la gente piensa en Quantic Dream, muchos inmediatamente los relacionan con Sony. Efectivamente, este equipo francés ha fungido como una especie de desarollador second-party para la tecnológica japonesa durante la última década. Heavy Rain, Beyond: Two Souls, y Detroit: Become Human eran exclusivos de PlayStation antes de eventualmente llegar a la PC en 2019. A partir de este año, Quantic Dream comenzará a publicar sus propios juegos como un estudio completamente independiente.

La noticia viene acompañada de la celebración por el cumpleaños número 23 del estudio. Desde su fundación en 1997, Quantic Dream ha desarrollado cinco juegos. El estudio atribuye a su más reciente lanzamiento, Detroit: Become Human, así como la llegada de sus otros juegos a PC, como una pieza clave en la habilidad de llevar a cabo su visión y comenzar con su propia distribución independiente.

Por primera vez en 23 años, Quantic Dream operará como un estudio independiente con la habilidad de tomar sus propias decisiones creativas y de marketing, en total independencia. No es ningún secreto que su Presidente, David Cage, no ha estado muy contento con algunos de los cambios que se han realizado a juegos del estudio en el pasado, específicamente para The Nomad Soul y Fahrenheit, o Indigo Prophecy como se le conocía en nuestra región. Aunque parece que la asociación con Sony ha sido mucho más fluida, está claro que el estudio ha tenido mucho más éxito auto-publicando sus juegos en PC.

Fuente: Quantic Dream