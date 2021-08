Gracias a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, muchos nuevos jugadores están experimentando por primera vez este increíble título de la franquicia. Mientras que en general la experiencia parece haber ido muy bien para la gran mayoría de ellos, algunos no han tenido tanto suerte en cuanto a bugs y glitches.

A lo largo de estas últimas semanas, numerosos jugadores han reportado un molesto glitch que bloquea tu progreso en la Lanayru Mining Facility. Dentro de esta instalación, hay una sección en la que los jugadores deben mover una caja en ciertas direcciones para crear una plataforma y llegar a un área superior; tristemente, algunos se dieron cuenta que esta caja puede atorarse en una posición extraña, lo cual impide su movimiento. Este clip de Reddit ejemplifica esta situación:

Definitivamente es un glitch bastante extraño, y por el momento parece que no hay una acción en específico para activarlo. Como te decía antes, la gran mayoría de jugadores no ha tenido problemas con este nivel en particular, así que es más raro que sí lo experimentes a que no.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ya está disponible para Nintendo Switch y acá puedes leer nuestra reseña escrita.

