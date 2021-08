Interesantemente, The Ascent ha lanzado dos versiones para PC. Una para Steam y otra para Xbox Game Pass. Ambas son diferentes, específicamente porque la versión de Steam incluye DLSS y soporte para ray tracing; algo que en la versión de Game Pass no está disponible.

Por suerte, sus desarrolladores en Neon Giant están al tanto del problema y prometieron que ya están trabajando en hacer que ambas versiones cuenten con las mismas funciones. Numerosos fans en Twitter le escribieron al equipo, y respondieron que el próximo parche del juego solucionará estos inconvenientes, desafortunadamente, no dieron fecha exacta para su llegada.

We are working on bringing them up to parity. The level load is news to me though, thanks for bringing that to my attention! / Tor

— Neon Giant (@NeonGiantGames) July 31, 2021