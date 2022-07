Descargador gratuito para bajar historias y videos de Facebook gratis

Seguramente te ha pasado que alguna vez has querido descargar historias de Facebook, pero no has encontrado la manera de hacerlo. Para esta tarea, lo más recomendable es usar una herramienta de descarga que pueda asistirte y hacer el trabajo. La ventaja de usar uno de estos recursos es que podrás tener un video o historia en tu carpeta de descargas en solo unos segundos. Existen múltiples descargadores que se ocupan de hacer esto posible, sin embargo, es cierto que unos son mejores que otros. En este artículo, te enseñaremos cuál es la mejor alternativa para descargar de Facebook sin costo alguno.

FBVideoDown: Solución de descarga de Facebook en linea para todos los equipos

Si quieres excelencia y calidad la mejor alternativa es por mucho FBVideoDown. Esta es una de las herramientas más novedosas para bajar contenido audiovisual de Facebook. Al momento de descargar historias de Facebook el descargador buscará la forma de potenciar la calidad de las mismas. Uno de sus mejores atributos es su rapidez y seguridad.

Echa un vistazo a otras características más.

– Herramienta gratuita e ilimitada.

– No quiere de software o programas, es completamente online.

– Velocidad de descarga óptima.

– Garantías de seguridad para tu equipo.

– Interfaz moderna, intuitiva y sofisticada.

Además, cuenta con otras virtudes que han llamado la atención de propios y extraños. Por ejemplo, logra descargar videos de Facebook pesados en solo unos segundos.

De igual manera, asegura una calidad impresionante en los videos. Si luego de esto quieres obtener un audio de tus archivos descargados, solo usa online-audioconvert. Esta es una herramienta capacitada que te ayudará a convertir el audio de tus videos favoritos de forma óptima y segura.

Como usar FBVideoDown para descargar de Facebook en HD de forma gratuita

Te hemos dado una solución brillante para que puedas descargar diferentes tipos de archivos de Facebook en una sola herramienta. FBVideoDown no te defraudará, hasta el momento la valoración de esta herramienta en línea es excelente.

Aprender a usar esta herramienta es muy sencillo, de hecho, la interfaz ayuda mucho en este aspecto. Pero, para facilitarte el proceso aún más, te dejaremos este paso a paso.

Paso 1: Copia el Enlace desde Facebook

Entra a tu cuenta de Facebook como lo haces normalmente, encuentra la publicación que deseas descargar. En la parte superior derecha se encuentran tres puntos verticales que desplegarán opciones, entre ellas “Copiar enlace”.

Paso 2: Pega el enlace en la barra de FBVideoDown

Entra desde cualquier navegador en FBVideoDown y ubica la barra de búsquedas. Pega allí el enlace de la publicación y presiona en el botón de “Descargar”

Paso 3: Descarga tus archivos de Facebook

Para finalizar el proceso de descarga, solo debes esperar unos segundos, cuando puedas pre visualizar el archivo a descargar presiona en “Descargar” nuevamente. En poco tiempo se completará.

Esta se ha convertido en una solución eficiente para obtener videos, fotos y demás contenidos de Facebook rápidamente. Usarlo no es un problema, en el proceso tardarás solo unos pocos segundos. Lo mejor de todo es que no tienes que preocuparte por virus, pagos por suscripción o pérdida de tiempo. Compruébalo tu mismo.