El spin off de The Boys ya tiene nombre

Como ya se sabe, hace algún tiempo se comentó que se llevaría a cabo una serie spin off de The Boys, la cual tomaría como premisa los años mozos de los protagonistas en su época universitaria. Sin embargo, no se había mencionado mucho más al respecto, dado que se acaba de confirmar cuál será el nombre oficial para este programa tan esperado.

Concretamente el apodo de la serie es ni más ni menos que Gen V, esto en honor al suero que da superpoderes en la producción original. Así es como describe Amazon a esta nueva adaptación de los héroes extravagantes:

La revelación oficial llegó mediante un video de parte del elenco que interpretará a los personajes en su versión joven. Aquí lo puedes ver:

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y

— THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022