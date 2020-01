Descarga The Bridge en tu PC gratuitamente hoy

Si has logrado descargar cada uno de los juegos gratuitos que ofrece la Epic Games Store cada semana, para este punto deberías de tener alrededor de más de 60 títulos que puedes disfrutar en tu PC. Si esa cantidad no es suficiente, no te preocupes, porque ya tienes la oportunidad de agregar una experiencia más a tu catálogo virtual. Nos referimos a The Bridge.

The Bridge es un videojuego indie creado por The Quantum Astrophysicists Guild en 2013 y publicado en prácticamente todas las plataformas de su momento. La obra tiene un interesante apartado artístico caracterizado por su uso de las tonalidades de grises, y un diseño artístico sobre el que se desarrolla una aventura de puzles en 2D.

Recuerda, tienes hasta el 30 de enero a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México) para obtener The Bridge. Una vez que pase esta fecha, Farming Simulator 19 ocupará su lugar.

Vía: Epic Games Store