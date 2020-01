Yakuza: Like a Dragon supera a Pokémon en ventas de juegos en Japón

Después de casi dos meses de encontrarse en la primera posición, Pokémon Sword and Shield por fin ha sido despojado de su lugar como el juego más vendido en Japón, y todo gracias a Yakuza: Like a Dragon y Dragon Ball Z: Kakarot.

Famitsu ha liberado su lista de los juegos más vendidos en Japón del 13 al 19 de enero de 2020. En esta ocasión Yakuza: Like a Dragon, conocido como Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness en esa región, fue el lanzamiento más vendido de la semana con 156,993 unidades en PlayStation 4. En segundo puesto podemos encontrar a Dragon Ball Z: Kakarot con 89,537, también para PS4. En tercer lugar volvemos a ver a Pokémon Sword and Shield, el cual logró vender 55,604 copias.

Otras novedades que podemos encontrar en la última semana son: Romance of the Three Kingdoms XIV para PlayStation 4 y sus 20,095 copias, y Tokyo Mirage Sessions #FE Encore para Switch con 18,797 unidades vendidas. Del lado del hardware, la familia Switch vendió 96458 unidades, la familia PlayStation 4 vendió 6,325 unidades y la familia 3DS vendió 766 unidades.

Software:

–Yakuza: Like a Dragon – 156,993 (Nuevo)

–Dragon Ball Z: Kakarot – 89,537 (Nuevo)

–Pokemon Sword / Shield – 55,604 (3,312,358)

–Ring Fit Adventure – 35,860 (583,429)

–Romance of the Three Kingdoms XIV – 20,095 (Nuevo)

–Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – 18,797 (Nuevo)

–Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 15,790 (107,698)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (Versión de paquete incluida) – 13,919 (1,222,666)

–Mario Kart 8 Deluxe – 12,370 (2,737,674)

–Super Smash Bros. Ultimate – 12,347 (3,522,802)

Hardware:

-Switch – 62,920 (10,653,744)

-Switch Lite – 33,538 (1,227,273)

-PlayStation 4 Pro – 4,178 (1,428,741)

-PlayStation 4 – 2,147 (7,385,105)

-New 2DS LL (Incluido 2DS) – 692 (1,695,605)

-New 3DS LL – 74 (5,886,171)

-Xbox One X – 41 (18,843)

-Xbox One S – 33 (92,722)

Vía: Gematsu