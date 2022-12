Desarrolladores de The Callisto Protocol apresuran parches para PC y Xbox

El lanzamiento de The Callisto Protocol ha sido un tanto agridulce para todo el mundo, eso se debe a que el título apareció con problemas de rendimiento, sobre todo en plataformas como PC y Xbox Series X. Y ahora parece que Striking Distance Studios ha hecho caso a los comentarios, dado que hace poco lanzaron algunos parches para corregir los errores.

Además, prometen que están trabajando en más parches para los siguientes días, esto comentó el director del videojuego:

There are patches live for all consoles that should fix frame rate and crash issues that some of you have reported. We are listening, working hard on updates, and will have details to share on more upcoming improvements early this week. Thanks for your patience.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 4, 2022