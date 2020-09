Desarrolladores de No Man’s Sky ya trabajan en su siguiente gran juego

Hello Games se hizo de un nombre en la industria de los videojuegos al lanzar al mercado No Man’s Sky, juego que inició de forma muy trompicada pero que fue mejorando gracias a los incontables parches y expansiones gratuitas que sus desarrolladores fueron lanzado a lo largo del ciclo de vida de este título.

En entrevista para Polygon, Sean Murray, fundador de Hello Games, mencionó que mientras parte de su equipo sigue trabajando en el lanzamiento de parches para No Man’s Sky y el corto animado The Last Campfire, algunos otros están desarrollando un nuevo proyecto “enorme y ambicioso como No Man’s Sky”.

Durante la entrevista con el medio especializado en videojuegos, Murray confirmó que no se trata de ninguna secuela y que el juego se encuentra en etapas muy tempranas de desarrollo, por lo que aún falta tiempo para poder saber de que se tratará.

Via: IGN