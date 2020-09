Limited Run Games relanzará el original Shantae en GBC con una edición especial

Hoy es un gran día para ser fan de Shantae. Aunque ya sabíamos que Limited Run Games estaba trabajando en relanzamientos de los primeros dos juegos de Shantae, el día de hoy la compañía reveló el contenido que tendrán las ediciones de colección, y será mejor que cuides tu cartera.

Para comenzar, el relanzamiento del original de Shantae en Game Boy Color tendrá un costo de $74.99 dólares, y nos ofrecerá:

-Una copia de Shantae en Game Boy Color.

-Soundtrack original.

-Un pin de Shantae.

-Soportes de acrílico de Shantae.

-Monedas conmemorativas.

-Póster

Shantae is getting the Collector's Edition treatment as well, with a premium rigid box that contains a ton of goodies including the OST, an enamel pin, and more! This CE opens for a four-week pre-order period at 10am ET on Friday, September 11. @WayForward pic.twitter.com/n8wV5dDC3M — Limited Run Games (@LimitedRunGames) September 2, 2020

Por otro lado, el original Shantae también llegará en formato física para Nintendo Switch, costará $64.99 dólares y su edición de colección incluye:

-Juego de Shantae.

-Steelbok.

-Soundtrack original.

-Un pin de Shantae.

-Soportes de acrílico de Shantae.

-Monedas conmemorativas.

-Póster.

And for folks who are looking for a more premium Shantae physical edition, Collector's Editions will be available for a four-week pre-order starting at 10am ET on Friday, September 11! The CE features a SteelBook case, soundtrack on CD, acrylic standee and more! pic.twitter.com/NHYvyCQNX9 — Limited Run Games (@LimitedRunGames) September 2, 2020

Por última, Shantae: Risky’s Revenge, el segundo juego en la serie, te costará $64.99 dólares, y su edición de colección nos ofrece:

–Shantae: Risky’s Revenge.

-Steelbok.

-Soundtrack original.

-Un pin de Shantae.

-Soportes de acrílico de Shantae.

-Monedas conmemorativas.

-Póster.

Looking for an ultra-premium, ultra-purple physical edition of Shantae: Risky's Revenge for Switch? Our Collector's Edition features a commemorative metal coin, CD soundtrack, and a SteelBook. The four-week pre-order begins Friday, September 11 at 10am ET. pic.twitter.com/iKJWGjy7dG — Limited Run Games (@LimitedRunGames) September 2, 2020

Cada edición de colección llegará a tus manos en un paquete especial y, aunque por el momento no sabemos cuándo estarán a la venta, las pre-ordenes comenzarán el próximo 11 de septiembre a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México).

