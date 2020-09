Co-creador de The New Mutants critica el cambio de personajes en la película

Después de años de problemas en los que hubo reshoots masivos, múltiples retrasos, rumores de que llegaría en forma de streaming, al fin llegó a los cines de los Estados Unidos la última película de los mutantes realizada por 20th Century Fox: The New Mutants. Desafortunadamente, los críticos no han sido fans de ella, la audiencia tampoco y ahora uno de los co-creadores del cómic la critica.

Bob McLeod, co-creador de New Mutants, publicó en Facebook su sentir de la película y no se reservó nada, aquí te compartimos lo que posteó:

“Estaba muy emocionado cuando anunciaron que harían una película de New Mutants. Pensaba que hacerla una cinta de horror era tal vez una idea interesante, pero para nada como deberían ser introducidos los personajes al público en general. Pero, ¡hey! Mis personajes en una película. Nunca pensé que esto pudiera pasar. Entonces, me decepcionó cuando Dani no tuvo trenzas, aunque me gusta Blu Hunt. Me decepcioné cuando Rahne no tuvo el cabello pelirrojo ni puntiagudo, aunque adoro a Maisie Williams. Me decepcionó que Sam no fuera alto ni desgarbado, aunque me gusta Charlie Heaton. Pero sobretodo, me decepcionó bastante que Roberto no fuera bajo ni tuviera la piel oscura. Otro caso del “white-washing” de Hollywood. No hay excusa. Entonces, básicamente Josh Boone borró todo lo que contribuía a la apariencia de los personajes. Y ahora, la película salió al fin, y aparentemente le dieron el crédito a alguien llamado Bob MacLeod como co creador. Ellos no se tomaron ni la molestia en checar la correcta escritura de mi nombre en algún punto de estos tres años. Y eso no puede ser arreglado. Estará en la película por siempre. Creo que terminé con esta película.”