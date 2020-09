No se requerirá ni Switch Online ni PS Plus para jugar Rocket League online

Hace un par de mese se reveló que Rocket League se volvería free-to-play a partir de su siguiente actualización, y aunque todos parecen haber recibido la noticia con mucha emoción y entusiasmo, quedó la duda sobre si el título iba a requerir algún tipo de suscripción online para disfrutar el apartado multijugador. Afortunadamente, no será así.

Por medio de una publicación en el sitio web oficial del juego, sus desarrolladores detallaron todas las novedades que llegarán en un futuro a Rocket League, y por supuesto, no podían dejar de lado el tema del free-to-play. En esta misma publicación se reveló que no se requerirá ni Nintendo Switch Online ni PlayStation Plus para jugar en línea.

Lamentablemente, Psyonix no dio fecha exacta para cuándo estará disponible la actualización que hará de Rocket League un juego gratuito, y simplemente mencionaron que la podemos anticipar durante la segunda mitad de septiembre.

Fuente: Pysonix