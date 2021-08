Desarrollador indie se retira tras ser troleado en Steam

La política de devoluciones de Steam suele ser bastante sencilla: siempre y cuando hayas jugado un juego por menos de dos horas, podrás devolverlo y obtener un reembolso completo de tu dinero. Sin embargo, hay usuarios que abusan de esta función y el más reciente caso ha obligado a un desarrollador indie a retirarse de la industria.

Hace un par de meses, Emika Games publicó su más reciente juego, Summer of 58, en la plataforma de Valve. Se trata de un título de terror, el cual fue desarrollado por una sola persona y cuya duración es inferior a las dos horas. Bueno, debido a esto, hay gente que apenas termina el juego y ya lo devuelve a Steam, obteniendo así una devolución y dejando al desarrollador sin ganancias.

Ante esta lamentable situación, la persona detrás de Emika Games anunció que se estará retirando de la industria por tiempo indefinido en lo que “organiza sus ideas”.

“¡Amigos! ¡Gracias por su apoyo! Abandono el desarrollo de videojuegos de manera indefinida para organizar mis ideas. El hecho es que mi juego Summer of 58 no alcanza las dos horas de juego según los estándares de Steam, y en este sentido, hay un gran número de devoluciones del juego aún con críticas positivas y no he ganado nada de dinero para crear un nuevo proyecto.”

Friends! Thank you for your support! I’m leaving game development for an indefinite time to collect my thoughts. pic.twitter.com/q93NxWjyUI — EMIKA_GAMES (@EmikaGames) August 26, 2021

Emika Games ya estaba trabajando en otro juego llamado From Day To Day, que como lo menciona, ya no podrá salir en un futuro. Algunos usuarios argumentan que debería haber algún tipo de advertencia para juegos con duración extremadamente corta, pero no creemos que ese haya sido realmente el problema aquí.

Via: Emika Games