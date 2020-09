Desarrollador de God of War ahora trabaja en Metroid Prime 4

Retro Studios ya tiene una fuerza de trabajo bastante impresionante para el desarrollo de Metroid Prime 4, pero estos desarrolladores siguen sumando grande talento a sus filas y el más reciente viene directo de Sony Santa Monica.

Jon Marcella, que anteriormente trabajó como diseñador de niveles en el más reciente God of War, ahora trabaja como diseñador de entornos en Metroid Prime 4. Específicamente, Marcella se encargó de programar la inteligencia artificial, secuencias de navegación, espacios de pelea, diseñador de acertijos y más.

A principios de mes, Retro contrató al veterano de la industria Dylan Jobe, que anteriormente trabajó en Call of Duty: Modern Warfare, pero eso no es todo, pues también tienen talento asociado a juegos como Borderlands 3, Halo, Call of Duty Black Ops, Shadow of the Tomb Raider, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, y Battlefield Hardline.

Recientemente, Retro empezó a buscar un nuevo productor para Metroid Prime 4, pues aparantemente se tuvo que reiniciar todo su desarrollo.

Via: Resetera