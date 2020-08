Retro Studios busca un nuevo productor para Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 fue anunciado durante el E3 de 2017, y desde entonces la única información que hemos tenido es el hecho que el desarrollo de este título fue reiniciado y pasó a manos de Retro Studios a principios de 2019. Desde entonces, lo único que se ha compartido sobre este título, es la inclusión de algún miembro al equipo. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Retro Studios está buscando un nuevo productor principal.

El día de hoy, la cuenta oficial de Retro Studios en Twitter compartió un listado de oferta laborales para el desarrollo de Metroid Prime 4. Además del puesto de productor principal, también hay posiciones abiertas relacionadas con el departamento gráfico, artrítico, de diseño y mucho más.

We are looking for a 𝗟𝗲𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg

— Retro Studios (@RetroStudios) August 14, 2020