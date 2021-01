Demuestra tu talento fotográfico en un concurso de Cyberpunk 2077 y gana increíbles premios

En medio de todas las controversias y demandas, a veces es fácil olvidar que Cyberpunk 2077 es un juego bastante interesante, siempre y cuando se disfrute en las plataformas correctas. Uno de los aspectos más impresionantes, es el modo fotográfico, y CD Projekt Red desea premiar a todos los que han creado asombrosas postales con las herramientas que nos da este título.

El día de hoy, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 en Twitter ha anunciado una concurso fotográfico, en donde todos los jugadores pueden participar por un par de premios bastante interesantes. Todo lo que necesitas hacer es tomar una captura de pantalla con el modo de foto del juego y compartirla en Twitter usando el #Shutterpillar2077.

Todos los interesados pueden participar en tres categorías diferentes. Estas son:

–Retrato: se centra en V o en cualquier otro personaje del juego;

–Acción: muestra momentos dinámicos del juego, como peleas, saltos, persecuciones de coches, etc.

–Locación: disfruta de las mejores atracciones del juego y la arquitectura de Night City.

IMPORTANT: You can only submit 1 screenshot in each category. To be eligible DO NOT use frames, stickers or backgrounds from the photo mode, and DO NOT edit your screenshots in graphic editors.

Details and rules 👇 https://t.co/ndx6o9fKFn

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 20, 2021