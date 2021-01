Cyberpunk 2077 ya se puede conseguir a mitad de precio en Amazon

No han pasado ni dos meses desde que Cyberpunk 2077 llegó al mercado, y el juego ya se encuentra disponible a mitad de precio en Amazon. Aunque las rebajas y descuentos no son nada nuevo, sorprende mucho que un juego AAA tan esperado como lo fue Cyberpunk 2077, ya esté por debajo de los $800 pesos.

Estos momentos ya puedes ingresar a Amazon MX y conseguir Cyberpunk 2077 en PS4 a $756 pesos y en Xbox One a $749 pesos, en comparación, el precio normal del juego es de $1,499 pesos. Recordemos que la actualización para PS5 y Xbox Series X|S será gratuita, así que si deseas conseguir este título, esta es la oportunidad perfecta.

Por el momento no sabemos hasta cuándo durará esta oferta, así que si estás interesado, no lo dudes. Sin embargo, es importante mencionar que las versiones de PS4 y Xbox One no son las mejores actualmente. Aunque un par de parches han arreglado el desempeño, los fans aún no están contentos con el producto final. Por su cuenta CD Projekt Red ya está trabajando para ofrecer una mejor experiencia con más actualizaciones.

En temas relacionados, CD Projekt Red ha sido demandado otra vez. De igual forma, un nuevo tráiler combina el mundo de Night City con la película de Super Mario Bros. de 1993.

Vía: Amazon