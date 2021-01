Demo de Ocarina of Time muestra contenido recortado que no llegó al juego

Forest of Illusion, un grupo de fans dedicado a preservar la historia de Nintendo, recientemente logró conseguir una versión sin terminar de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, presentado por primera vez durante el evento Space World en 1997. Dicha versión anticipada incluye mapas, objetos, habilidades y secciones de la historia que no llegaron al producto final.

Por ejemplo, esta versión anticipada incluye una habilidad que permite a Link transformarse en Navi, similar a la habilidad que tenía el héroe en Zelda II: The Adventure of Link. Adicionalmente, se encontraron algunos niveles sin terminar, como Kakariko Village, Temple of Time y Hyrule Field. En los siguientes videos puedes echarles un vistazo:

De igual forma, hay varios objetos que son imposibles de encontrar en la versión final y aquí abajo te los compartimos:

En cuanto a la historia, se encontró una serie de diálogos que indicaban la posibilidad del jugador para visitar Goron City y Zora’s Domain, pero últimadamente ambas locaciones fueron recortadas del juego.

Via: Kotaku