Deadpool iba a tener un cameo en Shang-Chi

Sabemos que tarde o temprano, Deadpool será integrado al MCU. De acuerdo con Marvel, Ryan Reynolds seguirá interpretando al personaje así que no debemos preocuparnos por un posible recast, y de hecho, este antihéroe iba a aparecerse en este universo cinematográfico tan pronto como en la película de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Andrew Kim, artista conceptual para esta película, recientemente reveló que trabajó en una escena donde íbamos a ver a Deadpool peleando contra Proxima Midnight, una de las integrantes de la Black Order de Thanos que apareció en el MCU por primera vez en Avengers: Infinity War.

Evidentemente esta escena fue eliminada de la versión final de Shang-Chi, pero su artista no explicó el por qué. Tal vez sus productores consideraron que Deadpool merecía una introducción mucho más épica al MCU, pero de cierto modo, esto confirma que el Mercenario Bocazas eventualmente regresará a la pantalla grande (o chica).

Nota del editor: Creo que no me hubiera gustado ver a Deadpool como un simple cameo, pues el personaje realmente se merece una buena bienvenida. Con Dr. Strange in the Multiverse of Madness, es probable que vayamos a ver a Deadpool en el cine una vez más, o al menos eso creen los fans.

Via: ComicBook