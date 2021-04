DC FanDome regresa este año y confirma fecha exacta

El año pasado, DC llevó a cabo un evento en donde dieron a conocer todas sus novedades en el mundo del cine, la televisión y los videojuegos. Dicho evento llevó como nombre DC FanDome, y si te gustó la edición de 2020, entonces te alegrará saber que sus organizadores han confirmado su regreso para este año.

Vía Twitter, la cuenta oficial de DC anunció que DC FanDome regresará el 16 de octubre este año, a diferencia de 2020 que se llevó a cabo en agosto.

“¡El épico evento mundial está de regreso! Vuelve al DC FanDome el 16 de octubre de 2021.”

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

Al momento de redacción, DC no ha revelado exactamente el tipo de novedades que podemos esperar durante el FanDome de este año, sin embargo, es fácil asumir que veremos nuevos tráilers para películas como The Batman, Shazam: Fury of the Gods y algunos otros proyectos que tengan bajo la manga.

Por el lado de los videojuegos, seguro que habrá un nuevo vistazo a Gotham Knights y The Suicide Squad Kills the Justice League, dos juegos que estarán llegando en 2022. Eso si es que no hay más retrasos.

Fuente: DC Comics