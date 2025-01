David Lynch creó interesantes anuncios de PS2

En caso de que algunos no se hayan enterado, hace un par de días se dio a conocer la triste noticia en torno al fallecimiento del director David Lynch, quien en su paso por el mundo del cine entregó cintas y cortometrajes que marcaron una diferencia en la forma que se hacían lis proyectos experimentales. Y algo que realmente muchos no recuerdan, es que en su momento creó algunos comerciales para promocionar el lanzamiento de PlayStation 2, con escenas surrealistas que confundieron a más de uno.

Como mencionamos aunque su obra es mayormente asociada con el cine y la televisión, Lynch también aportó su visión única al mundo de los videojuegos, creando una serie de anuncios icónicos. Entre ellos destaca Welcome to the Third Place, un comercial en blanco y negro que encapsula su característico surrealismo.

En este extraño pero fascinante video, un hombre atraviesa un pasillo mientras su cabeza se separa de su cuerpo, y un brazo surge inexplicablemente de su boca. Este comercial, con su mezcla de misterio y absurdo, no solo promocionó la consola, sino que también reflejó el estilo único de Lynch, convirtiéndose en un hito dentro de la publicidad de videojuegos.

Aquí lo puedes ver:

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por su familia en Facebook, quienes describieron el vacío que deja su partida con una frase que captura su esencia: “Mantén la vista en el donut y no en el agujero.” PlayStation Australia y personalidades de la industria, como Sam Lake, creador de Alan Wake, han expresado su tristeza y admiración por Lynch, recordando cómo su creatividad e innovación han influido en múltiples generaciones de creadores.

Para muchos entusiastas del arte, su legado continúa inspirando a quienes buscan romper barreras creativas. Ya sea en el cine, la televisión o incluso en anuncios de consolas de videojuegos, Lynch siempre encontró formas de llevarlos a lugares inesperados. Falleció a causa de un enfisema detectado el año pasado y que le pasó estragos a sus 78 años de edad.

Recuerda que puedes ver algunas de sus obras en streaming.

Vía: Eurogamer