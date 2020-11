Lashana Lynch será la primera mujer negra en interpretar a 007

Originalmente, el 2020 iba a marcar el estreno de la película número 25 de James Bond. Sin embargo, la pandemia ha provocado que este honor sea del 2021. Como sabrán, No Time to Die será la última película en donde Daniel Craig interprete al agente 007. Ahora, después de varios rumores, recientemente se confirmó que la actriz Lashana Lynch será la encargada de darle vida a este icónico personaje en un futuro.

Desde ya hace varios meses se rumoreaba sobre la posibilidad de que la siguiente cinta de 007 fuera protagonizada por una mujer de color. Durante una entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz que vimos recientemente en Captain Marvel, aseguro que será la encargada de continuar con la serie después de que Craig abandone el papel de James Bond el siguiente año. Esto fue lo que comentó Lynch al respecto:

“Yo soy una mujer negra, si hubiera sido otra mujer negra para el papel, hubiera sucedido la misma conversación. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso. Simplemente tengo que recordarme a mí misma que la conversación está sucediendo y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario. No quería desperdiciar una oportunidad cuando se trataba de lo que Nomi podría representar. Busqué al menos un momento en el guion en el que los miembros de la audiencia negra asintieran con la cabeza, burlándose de la realidad pero contentos de ver representada su vida real. En cada proyecto del que formo parte, sin importar el presupuesto o el género, la experiencia negra que represento debe ser 100% auténtica”.

Aunque aún no tenemos información sobre la primera película que protagonizará Lynch en la serie, veremos una pequeña probada en No Time to Die, donde la actriz tendrá el papel de rival de Craig. En temas relacionados, aquí puedes ver el video musical de la nueva película de 007.

Vía: Harper’s Bazaar