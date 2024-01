Dan malas noticias en relación al regreso de Def Jam

En la era de PS2, Gamecube y Xbox se lanzó una franquicia que gustó bastante a los entusiastas de los juegos de pelea, esta es la de Def Jam , iniciando con Fight For NY, en la cual veíamos a los raperos del momento pelear entre ellos en un crossover estilo Smash Bros. pero de este estilo musical. El concepto gustó tanto, que se lanzaron algunas secuelas más, pero se ha quedado en un punto de posible no retorno y parece que el asunto va a seguir ese camino por mucho tiempo.

Después de tantas preguntas, el famoso cantante Ice-T ha comentado mediante las redes sociales que el proyecto no se podrá dar debido al costo de producción, pues lanzar un juego así conlleva pagar derechos de uso de música y también de imagen de las distintas personalidades. Añadiendo que las compañías de videojuegos no van a querer hacer el desembolso a menos que les aseguren el éxito del producto, y es que en estos momentos el género de rap ya no es tan popular como fue décadas atrás.

Here’s the BIG problem.. I don’t think they paid ANY of us ANYTHING to be in that original game… I know I didn’t get any type of substantial money. It’s was a situation where you didn’t want to be left OUT of the game. Well….. Yesterday’s price is not Today’s price..! https://t.co/QNR1PE7mfZ

— ICE T (@FINALLEVEL) January 7, 2024