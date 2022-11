Los demakes se han convertido en algo que siempre vemos tras el lanzamiento de los juegos más esperados de PlayStation. Aunque en el pasado hemos visto cómo se vería The Last of Us y otros títulos en el estilo del PS1, parece que los fans han avanzado una generación, ya que un reciente video nos muestra cómo se ve God of War: Ragnarok al estilo del PlayStation 2.

Recientemente, el usuario conocido como Speclizer, compartió un video que nos muestra a God of War: Ragnarok cómo si hubiera salido en el 2003. Como podrán ver a continuación, las animaciones, texturas y muchos elementos más carecen de los beneficios y mejoras que se presentaron a lo largo de las tres generaciones que separan a este proyecto del lanzamiento oficial. Sin embargo, este video puede contener spoilers para muchos.

Sin duda alguna, un trabajo que vale mucho la pena apreciar. Considerando que la mayoría de los demakes que vemos no pasan de la época del PS1, es bueno ver que estos proyectos están avanzando. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo se vería Marvel’s Spider-Man 2 si hubiera salido en PS2.

En temas relacionados, God of War: Ragnarok es el lanzamiento más exitoso de PlayStation. De igual forma, el director de esta entrega habla sobre un posible DLC.

Vía: Speclizer