¡Confirman que Cyberpunk 2077 tendrá versiones de nueva generación!

El día de hoy, Microsoft reveló una gran cantidad de información relacionada a las características del hardware del Xbox Series X, en donde destaca el Smart Delivery, la cual les dará a los jugadores de Xbox One y Series X juegos cross-gen por el precio de una sola compra, como será en el caso de Cyberpunk 2077.

Smart Delivery se encontrará disponible en todos los títulos first party de Xbox Series X, y será una opción viable para todos los desarrolladores third party, y CD Projekt Red inmediatamente confirmó que si compras Cyberpunk 2077 para Xbox One, eventualmente recibirás una actualización gratuita que te permitirá jugar su esperado título en el nuevo Xbox.

A pesar de que CD Projekt Red sólo hace una mención de la versión de Xbox Series X, es seguro asumir que también se encontrará disponible en PS5, aunque se desconoce si será de una forma similar al nuevo Xbox, o tendremos que volver a comprar el juego.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

