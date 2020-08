Cyberpunk 2077 se burla de la infame guerra de consolas

El Xbox Series X, o al menos un prototipo del sistema, ya empezó a circular entre distintos canales de YouTube, tanto así que incluso los desarrolladores de Cyberpunk 2077 ya empezaron a presumirlo en sus propios medios. El estudio compartió unos cuantas imágenes con la máquina, pero lo más importante es que también se burlaron de la infame guerra de consolas.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 publicó lo siguiente:

For your convenience:

‘My PC is better’

‘My PlayStation is better’

‘My Switch is better’

‘My Dreamcast is better’

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 29, 2020