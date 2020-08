Norm Spencer, voz de Cíclope en los juegos de Marvel vs. Capcom, ha fallecido

Lamentablemente, el 2020 sigue siendo un año bastante miserable. Además de la pandemia del COVID-19 y los demás desastres naturales que han tenido lugar durante estos meses, varias celebridades y figuras importantes han perdido la vida. Tan solo el fin de semana se reportó el sensible fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que daba vida a Black Panther en el MCU, y ahora también nos lamenta informar que Norm Spencer, quien prestó su voz a Cíclope en los juegos de Marvel vs. Capcom y la serie animada de X-Men, ha fallecido.

La noticia fue confirmada por el actor de voz Cal Dodd, quien también prestó su voz a Wolverine en los mismos proyectos. Por medio de Twitter, Dodd publicó lo siguiente:

Lost my dear friend and cohort Norm Spencer. WHat a sad day. Norm was the voice of Cyclops on X-Men the animated series.He was a genuine Character and sweetheart. I will miss her you Cyc. sorry about the “convertible ” Bub. see ya later my friend.

— Cal Dodd (@realcaldodd) August 31, 2020