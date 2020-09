La despedida de Chadwick Boseman en Twitter rompe nuevo récord de la plataforma

El fin de semana fuimos sorprendidos por la trágica muerte del talentoso actor y estrella del MCU, Chadwick Boseman, a quien todos recordaremos por su increíble trabajo en el papel de Black Panther. La noticia provocó que docenas de celebridades e importantes figuras de la industria le rindieran tributo y homenaje a la joven estrella, e incluso su despedida en Twitter ya es la publicación con más likes dentro de la plataforma.

Así lo confirmó la cuenta oficial de Twitter:

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020