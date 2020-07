Cyberpunk 2077: Este es el contenido digital que incluirá tu copia del juego

¿Piensas comprar Cyberpunk 2077? Entonces te dará gusto saber que cada copia de este juego ofrecerá contenido digital que, aunque no te da alguna mejora dentro de este mundo virtual, será del agrado de todos los fans que esperan con ansias el siguiente trabajo de CD Projekt Red.

De acuerdo con un tweet de la cuenta oficial de Cyberpunk 2077, el juego ofrecerá un código para descargar el soundtrack oficial, por el momento se desconoce si esto se refiere a todas las canciones del juego, o sólo a una pequeña selección. De igual forma, tendrás acceso a un pequeño libro de arte, wallpapers, un libro de consulta con información de este mundo y, por último pero no menos importante, el cómic Cyberpunk 2077: Your Voice!

Así es, al momento de comprar tu copia de Cyberpunk 2077 el próximo 19 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC, podrás adquirir todo este contenido adicional que te sumergirá más en el mundo que CD Projekt Red ha creado a lo largo de los últimos años.

Did you know that… each copy of #Cyberpunk2077 comes with digital content?

The goodies include:

🎶 original score

🖼 art booklet

📕 Cyberpunk 2020 sourcebook

🖥️ wallpapers

and a brand new addition:

💬 digital comic – Cyberpunk 2077: Your Voice! pic.twitter.com/CB9zuK9KoG

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 30, 2020