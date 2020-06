Prometen que Cyberpunk 2077 estará muy bien optimizado para consolas

Cyberpunk 2077 nos sigue sorprendiendo con su increíble presentación gráfica, aunque aquí hay algo que probablemente no sabías: todo lo mostrado hasta ahora ha sido capturado directamente de una gaming PC de muy, muy alta gama, por lo que no podemos evitar cuestionarnos, ¿qué tan bien correrá el juego en consolas? De acuerdo con sus desarrolladores, esto no será un problema.

En una entrevista para Eurogamer, el director de misiones, Mateusz Tomaszkiewicz, dijo lo siguiente:

“En términos de cómo se verá en consolas, seguimos trabajando en la optimización. Es una de nuestras prioridades en estos momentos. Como siempre, estamos tratando de que corra, y se vea, tan bien como nos sea posible – ponerlo al máximo, por decirlo de cierta manera.”

La buena noticia es que el juego estará optimizado para PlayStation 5 y Xbox Series X durante su lanzamiento, y posteriormente habrá una mejora gratuita que buscará tomar ventaja de toda la potencia gráfica de estas nuevas consolas. Recuerda que aquí puedes ver una galería de imágenes que nos muestran lo bien que luce este juego.

Cyberpunk 2077 debutará el próximo 19 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.

Fuente: Eurogamer