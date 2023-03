Culpan a The Rock por fracaso de Shazam! Fury of the Gods

La estrella de Black Adam, Dwayne Johnson, recibe la culpa por el fracaso de Shazam! Fury of the Gods después de vetar dos ideas que habrían conectado las dos franquicias de DC. Shazam y Black Adam originalmente iban a compartir pantalla en sus primeras películas de acción en vivo, pero el plan cambió en 2017 cuando The Rock recibió una película en solitario de Black Adam y Shazam! fue reajustada con un nuevo villano principal.

Años después, Black Adam fue una decepción en taquilla y con la crítica, mientras que Shazam! Fury of the Gods no logró recuperar la emoción generada por la primera película. Como resultado, es probable que ambas franquicias no avancen.

Los medios especializados culpan a Dwayne Johnson por el fracaso de Shazam 2, ya que el actor habría vetado ideas que habrían visto a Shazam de Zachary Levi hacer un cameo en la escena post-créditos de Black Adam o que personajes de Justice Society aparecieran en la escena post-créditos de Shazam! Fury of the Gods. Según se informa, The Rock quería que el Universo Extendido de DC girara en torno a él y a Superman de Henry Cavill, y Shazam no era parte de su plan. El productor de Shazam 2, Peter Safran, intentó reutilizar la idea descartada de Black Adam, pero Johnson intervino y evitó que aparecieran personajes de Justice Society, resultando en que se usaran personajes de Peacemaker en su lugar.

Las acciones repetidas de Dwayne Johnson para mantener separados los futuros en pantalla de Black Adam y Shazam perjudican cualquier posibilidad de que se crucen en un futuro inmediato. El Universo DC se dirige hacia un reinicio bajo James Gunn y Peter Safran que verá a varios personajes recasteados o marginados por completo. Ya se ha confirmado que Black Adam de Dwayne Johnson no encaja en los planes inmediatos del Universo DC. El fracaso en taquilla de Shazam! Fury of the Gods no ayuda a argumentar a favor de que estos personajes se mantengan como parte del reinicio de la franquicia.

Con Black Adam dejado de lado en los planes del Universo DC, no hay un camino claro para que ocurra el crossover de Black Adam y Shazam. Es un final decepcionante para ambos personajes considerando que originalmente estaban destinados a encontrarse en la película original de Shazam! Fue entonces cuando las ideas de The Rock para separar a los dos personajes de DC se hicieron claras, y su patrón de comportamiento reportado solo ha reforzado ese deseo. La acción de Dwayne Johnson de impedir que Shazam apareciera en Black Adam o que los personajes de la Justice Society aparecieran en Shazam! Fury of the Gods sigue su impulso para una película en solitario de Black Adam y rechazando un cameo de Shazam 2 para él mismo.

Si Black Adam y Shazam eventualmente se encuentran en el Universo DC de James Gunn, lo más probable es que no sean Dwayne Johnson y Zachary Levi quienes lo hagan. Levi tiene argumentos sólidos para mantener el papel, ya que el co-CEO de DC Studios, Peter Safran, produjo ambas películas de Shazam. Teniendo en cuenta lo constante que ha sido la acción de The Rock para mantener a Shazam y Black Adam separados, puede que solo después de Shazam! Fury of the Gods y de que se cambie el actor de Dwayne Johnson se den las condiciones para que los dos personajes se encuentren.

Vía: Screen Rant