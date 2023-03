Director de Shazam 2 responde a críticas

Después de un fin de semana de estreno en el que no le fue tan súper, el director de Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg, publicó un hilo de tweets sobre su experiencia haciendo la película y sus proyectos futuros.

“En Rotten Tomatoes, acabo de recibir mi puntaje más bajo de críticos y mi puntaje más alto de audiencia en la misma película 🤷‍♂️ No esperaba una repetición de la primera película en términos críticos, pero aún así me sorprendió un poco porque creo que es una buena película”, escribió. “Bueno, como he estado diciendo durante un tiempo, estoy muy ansioso por volver al horror (además de probar algunas cosas nuevas). Después de seis años de Shazam, definitivamente estoy cansado de los superhéroes por ahora”.

“Solo para dejar claro, no me arrepiento ni por un segundo de hacer las películas de Shazam“, continuó. “He aprendido mucho y he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas realmente increíbles. Siempre estaré agradecido por haber dirigido dos de estas. Han sido experiencias muy desafiantes pero valiosas. Una de las cosas que realmente he estado esperando es desconectarme del discurso de los superhéroes en línea. Mucho de eso me estresa tanto y será agradable no tener que pensar más en eso”.

La secuela de Shazam recaudó $30.5 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, menos de lo estimado. Dado que hacer la película costó $110 millones más otros $100 millones para promocionarla, parece poco probable que sea una victoria para Warner Bros. y DC Comics.

Antes de dirigir Shazam en 2019, Sandberg dirigió dos éxitos de terror bien recibidos: Lights Out de 2016 y Annabelle: Creation de 2017.

Vía: Variety