Salen las primeras reseñas de Shazam! Fury of the Gods

Para muchos fanáticos de las películas de DC había dos eventos importantes en este año, una de ellas es The Flash y también Shazam! Fury of The Gods, misma que acaba de aterrizar en los cines de todo el mundo. Y por esa misma razón, las críticas de medios han salido a la luz, y desgraciadamente no son tan favorables como le hubiera gustado a Warner Bros.

Según lo visto en la página de Rotten Tomatoes, la cinta alcanzó una puntuación de aproximadamente 65%, lo cual si bien se coloca como una cinta de nivel fresco, apenas no llega a podrido. Y lo que comentan algunos de estos periodistas, es que realmente no tiene la magia que sorprendió a propios y extraños hace algunos años atrás.

Acá algunos comentarios de medios:

ComicBook.com: ¡ Shazam! Fury of the Gods no es la película de historietas más singular o llena de acción que existe. Ciertamente no dejarás el cine como un fanático de DC diferente, pero te irás con una sonrisa en tu rostro. Si puedes mirar más allá de la incertidumbre del futuro de Shazamily, Shazam! Fury of the Gods es un viaje encantador y una continuación digna de la primera película.

The Hollywood Reporter: Al igual que algunos niños que ya no son tan lindos después de que han crecido un poco, esta secuela carece mucho del atractivo de su predecesora. Si bien ofrece escenarios de acción elaborados, villanos coloridos y la mecánica de la trama de salvar el mundo que se espera del género de las películas de cómics, falta algo de magia… las películas de Shazam están dirigidas a una audiencia más joven de películas de cómics, pero esto parece más un territorio de dibujos animados de sábado por la mañana.

IndieWire: Mientras que Shazam! Fury of the Gods no recupera por completo la diversión vertiginosa de la primera película, su humor, dulzura y héroes deliciosamente humanos siguen siendo puntos brillantes en un género demasiado a menudo obsesionado con la oscuridad y la arena.

Variety: La historia de origen era el encanto, pero la secuela se ve obstaculizada por un héroe menos optimista y villanos insípidos… ¡ Shazam! tenía un encanto despreocupado que se sentía no tanto sobrehumano. De alguna manera eludió el cinismo de los éxitos de taquilla con herramientas digitales, pero Fury of the Gods encaja perfectamente en él. La película no es terrible, pero está ocupada, formulada y bastante triste.

The Los Angeles Times : Una bocanada de la secuela de Shazam! Shazam! Fury of the Gods y encontrarás que este enfoque excesivamente bromista ha pasado su fecha de caducidad. La película de DC es extremadamente chirriante, laboriosa y molesta, y eso está en gran parte debido a la actuación completamente confusa de la estrella Zachary Levi como Shazam… Puede ser un anuncio de Skittles mal hecho disfrazado de riff de superhéroe, pero es la actuación de Levi lo que lo envía a la estratosfera de la vergüenza. La última salida de Shazam, pero también el clavo en el ataúd del superhéroe zalamero.