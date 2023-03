Remake de Resident Evil 4 tendría DLC con campaña muy querida

Esta semana por fin se lanza el tan esperado remake de Resident Evil 4, mismo que ya cuenta con calificaciones de parte de la prensa, así como con una demo de la primera hora de gameplay. Y claro, como no puede faltar en la industria, ya se está hablando de contenido DLC, esto antes de que las copias se empiecen a distribuir de forma oficial.

Según lo mencionado por el insider conocido como Dusk Golem, el juego tendrá más contenido del que ya se confirmó por parte de Capcom, estos son la modalidad para VR y el otro es de The Mercenaries. Sin embargo, algo que falta es la mini campaña de Assigment Ada, el cual pone de protagonista al personaje femenino que conocimos en Resident Evil 2.

Resident Evil 4 Remake releasing. 😎

But seriously, its pretty simple. RE:4 has something of a DLC pipeline to go through, with Mercenaries & PSVR2 stuff being free updates post-launch for RE:4, and Separate Ways as more extensive paid DLC to be delivered probably later this year https://t.co/lSDJkq4rYa

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 17, 2023