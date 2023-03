Trailer del final de la temporada 6 de My Hero Academia

La sexta temporada de My Hero Academia está preparándose para concluir, y se ha lanzado un nuevo avance para dar a los fans el primer vistazo al final de la temporada 6. El anime de My Hero Academia oficialmente inició el Acto Final de la historia original del manga de Kohei Horikoshi con los últimos episodios de la temporada 6 que adaptaron el arco del Héroe Negro, Deku y el resto de los personajes han pasado por algunas de sus pruebas más difíciles después de la lucha contra Tomura Shigaraki y la Liberación Paranormal en la primera mitad de la temporada 6 el año pasado.

La temporada 6 de My Hero Academia estrenará su episodio final este invierno, lo que significa que cerraremos los eventos del trágico arco de Dark Deku y nos prepararemos para los eventos del gran final que se están desarrollando en el manga. El final de la temporada 6 de My Hero Academia adelanta algunos momentos de recuperación para All Might, Deku y los demás héroes antes de sus próximas peleaas contra los villanos, y puedes ver el avance a continuación:

El final de la temporada 6 de My Hero Academia se titula Nadie es una Isla, y Deku narra los eventos del final de la siguiente manera:

“Después de regresar a U.A., hice un nuevo juramento con mis amigos de la Clase A. Juramos recuperar lo que habíamos perdido. Así es. Todos nos moveríamos juntos y recuperaríamos esas sonrisas”.

El avance de la temporada 6 de My Hero Academia sugiere que todavía hay un largo camino por recorrer para los héroes, ya que no solo Deku y la Clase 1-A se están recuperando para el próximo paso, sino que All Might ha estado lidiando con una crisis importante.

Después de no poder ayudar a Deku en el último arco de My Hero Academia, All Might ha estado luchando con su lugar en este mundo de héroes que se está desmoronando. Parece que después de la fuga del Asesino de Héroes Stain de la Prisión Tartarus, ha estado esperando pacientemente para dar su próximo movimiento. Con su deseo de matar a All Might, este próximo enfrentamiento es aún más intrigante. Ahora solo falta ver cómo la temporada 6 de My Hero Academia concluirá todo esto en su final.

Vía: Comicbook