¡Cuidado! Captan en video un par de intentos de robar el PS5 de los compradores

El PS5 es una de las consolas más codiciadas para finales de este año. Sin embargo, debido a los problemas que ha causado el COVID-19, no hay muchas unidades disponibles por el momento. De esta forma, algunas personas han intentado asaltar a los compradores. Sin embargo, hay dos casos en específico en donde las cosas no fueron favorables para los malhechores.

El primero de estos casos sucedió en Burnaby, Canadá, donde un grupo de sujetos intentaron asaltar a una persona que intentaba venderles un PS5. Al momento de iniciar la transacción, el vendedor fue atacado con un spray diseñado para ahuyentar osos. Afortunadamente, esto no dio resultados, y los atacantes recibieron su castigo.

El siguiente video fue capturado con Inglaterra, en donde un empleado de Amazon fue grabado mientras roba un PS5 de una familia. Al momento de descargar unos paquetes, el repartido se dio cuenta de lo que iba a entregar, y en ese momento decidió quedarse con la preciada consola. Sin embargo, su acto fue grabado, y Jenni Walker, quien ordenó la pieza de hardware para regalársela a su hijo, logró denunciar el robo. Aunque el responsable fue despedido, la consola no fue recuperada, y Jenni solo recibió su dinero y una tarjeta de regalo.

Amazon driver “delivering” (i.e. scanning then putting back in the van) my son’s PS5 on launch day, which was also his 16th birthday. @bexlectric @SonyUK @AmazonUK @JeffBezos @PlayStationUK #PS5Launch #ps5 #ps5amazon #PlayStation5 #Amazon pic.twitter.com/B4NMOuldey

— Richard Walker Photo (@dickidub) November 20, 2020