Esta popular saga de PC finalmente llegará a consolas en 2021

Piranha Games ha anunciado que el popular juego de PC, MechWarrior 5: Mercenaries, también estará disponible en Xbox por primera vez en la historia de la franquicia. Específicamente, será el Series X/S y One quienes reciban a la saga.

En una declaración en el sitio web de sus desarrolladores, el equipo también anunció que el DLC, Heroes of the Inner Sphere, será retrasado hasta el siguiente año:

“Nos emociona anunciar que ahora, además de poder jugar MechWarrior 5: Mercenaries en PC, también podrán hacerlo en Xbox Series X/S y Xbox One. Esta será la primera vez que un juego de MechWarrior llegue a consolas desde MechAssault 2 en 2004, y en nuestra opinión, el primer MechWarrior auténtico en ser experimentado en una consola.”

El tiempo extra de desarrollo en el DLC y en el lanzamiento de MechWarrior 5: Mercenaries en consolas permitirá que se le hagan unas cuantas mejoras previo a que el juego llegue a Series X/S y One.

Fuente: Piranha Games