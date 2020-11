FFXIV podría revelar su siguiente gran expansión en febrero

Square Enix estará llevando a cabo un importante evento el próximo 5 de febrero de 2021, y se enfocarán únicamente en Final Fantasy XIV. De acuerdo con la compañía, habrá “muchas cosas increíbles” por mostrar, y no te preocupes, habrá un interprete en vivo que traducirá todo del japonés al inglés.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Square Enix compartió las noticias:

We’ve got something else in store…

✨ Introducing the #FFXIV Announcement Showcase! ✨

We’ll be announcing cool things 👀

📅 Join us on Feb. 5 at 5:30 p.m. (PST) / Feb. 6 at 1:30 (GMT)! pic.twitter.com/HuAlOqhlvL

