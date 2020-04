Crysis Remastered no incluirá la expansión Warhead

Crysis Remastered es uno de esos re-lanzamientos que no sabíamos que necesitábamos hasta que Crytek lo anunció. El juego original debutó en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, pero realmente no tuvo mucha popularidad. Sin embargo, esta próxima remasterización no contará con su expansión, Warhead. Sus desarrolladores han confirmado que Crysis Remastered es únicamente el juego base y nada más.

En una declaración para el portal Inverse, un vocero de Crytek dijo lo siguiente:

“Crysis Remastered es solo el juego original. No incluirá la expansión Warhead ni ninguno de los otros juegos en la saga.”

Crysis Warhead era una historia secundaria que incluía nuevas armas, enemigos y contenido, además de algunas bonificaciones para el multijugador. Como tal, es un poco decepcionante que Crytek haya decidido saltarse esta expansión con el remaster.

La razón por la cual el estudio también decidió hablar sobre la inclusión de Crysis 2 y 3 vino después de que el co-desarrollador Saber Interactive adelantara que estaban trabajando en “remasterizaciones”, en lugar de utilizar la palabra en singular.

Fuente: Inverse