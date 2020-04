Crysis Remastered llegará a PS4, Xbox One, Switch y PC

Al inicio de la semana, la cuenta de Twitter de Crysis mostró signos de vida después de cuatro años inactiva. Inmediatamente el público comenzó a especular sobre el futuro de esta serie. Algunos apuntaban a un cuarto juego, otros a una colección, pero, de acuerdo con los metadatos del sitio de Crysis, una remasterización del primer juego está en camino a las plataformas modernas.

Así es, se ha filtrado Crysis Remastered y llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Esta será la primera vez que la serie de Crysis aterrice en una consola de Nintendo y, de acuerdo con la información filtrada, lo hará “pronto”. Este es el mensaje que se podía encontrar en el sitio:

“Crysis Remastered incluye nuevas opciones gráficas, texturas de alta calidad y la solución de trazado de rayos para hardware nativo de CRYENGINE a PC, PlayStation, Xbox y, por primera vez, Nintendo Switch”.

Por el momento no hay un comunicado por parte de Crytek o Electronic Arts, pero seguramente no tardan en dar el anuncio oficial, acompañado con la fecha de lanzamiento concreta. De igual forma, el sitio web, el cual ya no está disponible, nos muestra el arte de esta remasterización.

