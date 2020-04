El multijugador de Modern Warfare estará gratis este fin de semana

Si has estado disfrutando Call of Duty: Warzone pero todavía no has tenido oportunidad de probar el multijugador de Modern Warfare, entonces este fin de semana podrás hacerlo. A partir de hoy y a lo largo del fin de semana podrás participar en el multijugador de Warfare, pero únicamente estarán disponibles cinco mapas.

De acuerdo con un reporte de Charlie Intel, Hovec Sawmill, Talsik Backlot, Aniyah Incursion, Hideout y Shoot House son los cinco mapas previamente mencionados. Tienes hasta el 27 de abril para aprovechar esta prueba.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2020

Y hablando de la franquicia, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered finalmente llegará a Xbox One el 30 de abril.

Fuente: Charlie Intel/ Call of Duty