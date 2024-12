Crunchyroll anuncia nuevas adquisiciones de anime

La empresa Crunchyroll ha demostrado a los largo de los años que están comprometidos a entregar el mejor contenido de anime posible, puesto que en su servicio de streaming tienen disponibles licencias de varias compañías que van desde One Piece hasta Dragon Ball. Pero no se van a limitar a tener el catálogo actual, sino que quieren seguir expandiéndose, y por ende, le tienen nuevas noticias a los más entusiastas de este hobbie.

Durante su panel de industria en CCXP 2024, celebrado en São Paulo, Brasil, la empresa reveló una serie de novedades que incluyen nuevas adquisiciones, tráilers exclusivos y detalles de próximas producciones. Entre los anuncios destacados se encuentra la adquisición de los derechos de la película Attack on Titan: THE LAST ATTACK, que recopila los capítulos finales del anime basado en el manga de Hajime Isayama. La película será exhibida en cines de Latinoamérica y otros territorios seleccionados a principios de 2025, en colaboración con Sony Pictures Entertainment.

Los Crunchyroll Anime Awards también formaron parte del evento. La ceremonia regresará a Tokio el 25 de mayo de 2025, con la participación especial del cantante Pabllo Vittar. Los copresentadores Sally Amaki y Jon Kabira retomarán sus roles, mientras que las nominaciones se anunciarán el 3 de abril de 2025, fecha en la que comenzará la votación de los fans. Además, se revelaron importantes estrenos para enero de 2025, como Magic Maker, dirigida por Kazuomi Koga, y Even Given the Worthless “Appraiser” Class, bajo la dirección de Kenta Onishi, ambas basadas en novelas ligeras populares.

Entre los títulos más esperados destaca Nyaight of the Living Cat, una original serie del director Takashi Miike, que adapta un manga de Hawkman y Mecha-Roots. Además, confirmó nuevas temporadas de series como Unnamed Memory y Fire Force. Este último estrenará su tercera y última temporada en abril de 2025, bajo la producción de David Production. También se anunciaron nuevos proyectos originales como ZENSHU, una obra de MAPPA, y la esperada serie To Be Hero X, del director Li Haolin.

La compañía sigue ampliando su catálogo con historias de géneros diversos y propuestas innovadoras, fortaleciendo su posición como líder en el mercado del streaming de anime. Los asistentes al evento pudieron disfrutar de tráilers exclusivos y adelantos de estas producciones, consolidando a CCXP como uno de los escenarios más importantes para los fanáticos de la animación japonesa.

Vía: Crunchyroll